Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, enquanto o mercado tentava prever os efeitos da tensão entre Washington e Riad pela morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

O barril Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro terminó a 79,83 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, um aumento de 5 centavos em relação ao fechamento de sexta-feira.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em novembre, último dia de cotação, subiu 5 centavos, a 69,17 dólares.

* AFP