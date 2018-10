Os preços do petróleo fecharam esta quarta-feira com resultados dispersos.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 27 centavos, a 76,17 dólares no Intercontinental Exchange (ICE).

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) também para dezembro, teve alta de 39 centavos, a 66,82 dólares.

* AFP