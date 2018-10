Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, com a expectativa de a Arábia Saudita aumente sua produção, os temores sobre o crescimento mundial e a antecipação sobre as reservas de petróleo nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou em 76,44 dólares no Intercontinental Exchange (ICE), uma queda de 3,39 dólares.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) também para dezembro, caiu 2,93 dólares, a 66,43 dólares.

* AFP