A Polícia Federal (PF) indiciou o presidente da República, Michel Temer, e mais dez pessoas por corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no inquérito sobre o decreto dos portos.

Além disso, a PF também pediu a prisão do coronel Lima e de mais três pessoas: Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratezi e Almir Martins Ferreira, além do bloqueio de bens de todos os indiciados.

Entre os indiciados, estão a filha do presidente, Maristela Temer, e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures.

O ministro responsável pelo inquérito no STF, Luís Roberto Barroso, aguardará manifestação do MP para decidir sobre bloqueio de bens e pedidos de prisão, mas proibiu os alvos de pedido de prisão de deixarem o país.

No despacho, o ministro Barroso cita que, de acordo com o relatório, "foram produzidas, no âmbito do inquérito, provas de naturezas diversas, que incluíram colaborações premiadas, depoimentos, informações bancárias, fiscais, telemáticas e extratos de telefone, laudos periciais, informações e pronunciamentos do Tribunal de Contas da União, bem como foram apurados fatos envolvendo propinas em espécie, propinas dissimuladas em doações eleitorais, pagamentos de despesas pessoais por interpostas pessoas – físicas e jurídicas –, atuação de empresas de fachada e contratos fictícios de prestação de serviços, em meio a outros".

Barroso também lembra, no despacho, que "cabe ao Ministério Público Federal, titular da ação penal, a decisão acerca do oferecimento ou não de denúncia, à luz dos elementos produzidos pela autoridade policial."

O mandato de Temer termina no dia 31 de dezembro deste ano. O inquérito apura se empresas que atuam no Porto de Santos, como a Rodrimar e o Grupo Libra, foram beneficiadas por medidas que atingiram o setor portuário.

Ao longo da apuração, entraram também na mira o amigo do presidente João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, e executivos do Grupo Libra. Todos negam envolvimento em irregularidades.

Contraponto

Procurado, o Palácio do Planalto informou que não se manifestará. O advogado do presidente, Antonio Claudio Mariz de Oliveira, ainda não retornou os contatos da reportagem.

Confira a lista dos indiciados:

Michel Miguel Elias Temer Lulia (presidente da República)

Maristela de Toledo Temer Lulia (filha do presidente)

Almir Martins Ferreira

Carlos Alberto Costa

Carlos Alberto Costa Filho

Rodrigo Santos da Rocha Loures

Antônio Celso Grecco

Ricardo Conrado Mesquita

Gonçalo Borges Torrealba

João Baptista Lima Filho

Maria Rita Fratezi

