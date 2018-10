A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (24) uma operação para tentar coibir crimes eleitorais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e lavrados outros cinco termos circunstanciados, em São Paulo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

A operação recebeu o nome de Olhos de Lince. Segundo a PF, essas ações fazem parte do trabalho do Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral, que monitora o uso das redes sociais, com o objetivo de evitar crimes eleitorais e ameaças aos candidatos.

A PF diz que usou técnicas de reconhecimento facial para identificar as pessoas suspeitas de cometer os crimes eleitorais investigados. Os casos que estão sendo apurados são de crimes de violação do sigilo do voto e incitação ao homicídio.

