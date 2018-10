O Produto Interno Bruto (PIB) da China apresentou avanço de 6,5% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A leitura veio levemente abaixo da estimativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam expansão de 6,6%. O resultado mostra desaceleração do crescimento econômico chinês, tendo em vista que, na comparação anual do segundo trimestre, o PIB do país cresceu 6,7%.

Em relação ao trimestre anterior, com ajustes sazonais, a economia chinesa cresceu 1,6%, de acordo com o NBS. O resultado também mostra uma desaceleração do PIB do país asiático, já que, no segundo trimestre, houve uma expansão de 1,8% na comparação com o PIB do período entre janeiro e março. Fonte: Dow Jones Newswires.