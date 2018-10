O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu menos do que o esperado no terceiro trimestre de 2018, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira.

Pesquisa da Eurostat, órgão de estatísticas da União Europeia, mostra que o PIB da zona do euro aumentou 0,2% entre julho e setembro ante o segundo trimestre. Analistas consultados pela Trading Economics previam ganho de 0,5% no período.

Na comparação anual, a economia do bloco teve expansão de 1,7% no terceiro trimestre, bem menor do que o avanço de 2,5% projetado por economistas.

A Eurostat também informou que o PIB da zona do euro subiu a uma taxa anualizada de 0,6% no terceiro trimestre, mostrando forte desaceleração ante o ritmo de 1,8% visto no trimestre anterior. Com informações da Dow Jones Newswires.