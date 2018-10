Eduardo Pinho Moreira (MDB) planeja férias prolongadas para o ano que vem. A ideia é morar um tempo fora do Brasil, aproveitar para viajar e conhecer novos lugares. Não há destino certo, o foco é o descanso. Nos últimos oito anos Pinho esteve no governo catarinense, a maior parte do tempo como vice e, desde o começo deste ano, ocupa a cadeira que foi de Raimundo Colombo (PSD) _ licenciado para concorrer ao Senado.

— Fiquei muitos anos envolvido na administração, como vice e agora como governador. Foi um ano muito forte, de enfrentamento das dificuldades, da greve dos caminhoneiros que reduziu a receita do Estado, de dividas importantes que estou equacionando. Mas agora é outro momento, da vida familiar — contou terça-feira à noite em entrevista à NSC Comunicação.

Questionado se aceitaria ocupar um cargo no próximo governo, Pinho afirma categoricamente que não, mas que seguirá militando no único partido que foi filiado até hoje, o MDB.

— Sigo militando no MDB, meu único partido. Sigo a continuar escrevendo a sua história em Santa Catarina, que é muito importante. Aqui o MDB é mais limpo e realizador, vamos continuar com isso — projetou.

Avaliação da eleição no Estado

Com o resultado das urnas apontando a renovação do cenário político catarinense, Pinho Moreira projeta que Carlos Moisés (PSL), governador eleito, será o nome dos próximos anos no Estado. Dono de uma votação histórica, Moisés tem a responsabilidade de conseguir colocar em prática os discursos de campanha, como deixar a máquina pública mais enxuta. Conseguindo isso, o atual governador adjetiva - e projeta - o sucessor como "uma liderança política importante".

— Estou tranquilo. Tenho ajudado muito o Moisés, mostrado a situação do Estado, tentando contribuir de alguma forma para que ele acerta as mudanças que pretende fazer. Tenho 69 anos de idade, 32 anos e experiência na vida pública, ocupando cargos importantes no Legislativo e Executivo, posso ajudar com bons conselhos para que o Moisés faça um bom governo ou para que comece bem — avaliou Pinho.

Transição administrativa

Desde segunda-feira Pinho Moreira já se reúne com Moisés em reuniões para tratar da transição do governo. Primeiro os dois promoveram uma reunião fechada, que teve continuidade na terça-feira em um encontro com a cúpula da Secretaria de Estado da Fazenda. Ainda estão previstos encontros as Secretarias de Estado da Administração (SEA) e do Planejamento (SPG).

