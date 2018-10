O governador Eduardo Pinho Moreira (MDB) se pronunciou após a definição de seu sucessor na cadeira de governador de Santa Catarina. Além de declara que está disponível para colaborar com a transição de governo, Pinho Moreira fez uma breve análise da votação fortíssima aos dois candidatos do Partido Social Liberal no Estado.

– Houve sinalização da população catarinense extremamente significativa e importante, que de forma estrondosa deu uma vitória ao Comandante Moisés. Dando um recado claro à classe política, de que quer que mude aquilo que estava acontecendo em Santa Catarina e, da mesma forma, para presidente da República.

O atual mandatário do Executivo declarou que o governo se coloca disponível a partir de segunda-feira (29) para contribuir com a transição para o governo de Comandante Moisés. Uma sala no Centro Administrativo estará à disposição para o futuro governador e a equipe que for indicada.

Analisando os cenários estadual e nacional, Pinho Moreira considera que o resultado das urnas significa uma vontade dos eleitores de que a estrutura do Estado diminua de tamanho. Também ressalta que, para efetuar mudanças serão necessários os esforços dos legislativos – Câmara Federal e Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

– Passou a eleição, não há varinha de condão, agora é realmente o mundo real. Por isso, vamos juntos ajudar o Comandante Moisés para que ele faça um grande governo – finalizou.

