Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar agredindo uma pessoa em situação de rua, em Porto Belo, no litoral catarinense. De acordo com nota da PM, o caso teria acontecido na madrugada deste sábado, 20.

Nas imagens, é possível ver o agente arrancando o cobertor de um homem que dormia embaixo de uma marquise em frente a um posto da PM. Na sequência, o policial passa a agredi-lo com um cone, além de chutar os seus poucos pertences.

No final da gravação, o homem aparece sem camisa e, aparentemente, com frio. Ele recolhe suas coisas e sai do local. Confira as imagens:

O que diz a PM

Em nota, o 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Balneário Camboriú afirma que a presença do policial foi solicitada por moradores que diziam que o "homem estaria com um cone fazendo gritaria e se masturbando em via pública". No entanto, nas imagens não há indícios de que o homem estaria realizando os atos citados.

A PM ainda afirma que "o homem estava bastante agitado e barulhento, sem atender às orientações, sendo necessário uma intervenção inicial por meio de verbalização para que se acalmasse. Passados alguns minutos, houve a necessidade de nova intervenção policial, culminando na ação veiculada no vídeo em questão".

Apesar das acusações de perturbação da ordem pública, o comando do 12º BPM não informa porque o homem não foi detido. Ao final da nota, a PM diz que determinou a abertura de inquérito para esclarecer o ocorrido e apurar responsabilidades.

