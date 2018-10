O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira (24) que a Polícia Federal abriu inquérito para investigar as ofensas e ameaças de um coronel do Exército contra a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e outros ministros da Corte.

Em um vídeo divulgado na internet, o militar reformado Carlos Alves se refere à ministra como "salafrária e corrupta". Também faz ameaças caso o TSE tome decisão desfavorável ao candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro.

TSE abre ação de investigação proposta pelo PT contra campanha de Bolsonaro

— Se você aceitar essa denúncia ridícula e tentar tirar Bolsonaro, nós vamos derrubar vocês aí, sim, porque aí acabou, afirmou.

Segundo Jungmann, a investigação já está em andamento na Polícia Federal.

— Ontem mesmo determinei instauração de inquérito para apurar essas agressões de que ela foi vitima, sabemos de quem se trata e onde se encontra - explicou Jungmann, após uma cerimônia em que o governo oficializou repasses ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A investigação havia sido autorizada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça (23). Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes, que sugeriu a apuração, criticou o conteúdo do vídeo:

— Não é possível que para esse tipo de vilipêndio não haja algum tipo de cobrança em todas as esferas.

Já o decano da Corte, Celso de Mello, sustentou que as declarações podem configurar os crimes de calúnia, difamação e injúria.

A PF já abriu quatro inquéritos para apurar ofensas e ameaças a integrantes do TSE. Jungmann disse que todos os responsáveis já foram identificados.

— Não existe impunidade, não existe anonimato na rede — reforçou.

Em paralelo ao trabalho da PF, o Ministério Público Militar abriu investigação sobre o coronel Alves. Em nota, o comandante do Exército, general Villas Bôas, disse que “o referido militar afronta diversas autoridades e deve assumir as responsabilidades por suas declarações, as quais não representam o pensamento do Exército Brasileiro".

Veja também:

Rosa Weber defende lisura do processo eleitoral e combate à desinformação

Polícia Federal abre inquérito para investigar envio de fake news pelo WhatsApp