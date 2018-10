O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, assegurou que Riad está de acordo em realizar uma investigação "exaustiva" para esclarecer o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, disse nesta terça-feira (16) após se reunir com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman e antes de viajar para a Turquia na quarta-feira.

Mais tarde, ao encerrar um dia inteiro de reuniões na capital saudita, o chefe da diplomacia americana disse ver um "compromisso sério" por parte dos sauditas em elucidar o caso.

"Considero, ao concluir as reuniões, que há um compromisso sério para determinar todos os fatos e estabelecer a responsabilidade de dirigentes e altos funcionários da Arábia Saudita", declarou Pompeu após visita de um dia a Riad.

O jornalista crítico do poder saudita, e que trabalhou para o Washington Post, Jamal Khashoggi, de 59 anos, se apresentou ao consulado da Arábia Saudita em Istambul em 2 de outubro e nunca se soube dele.

Diante das fortes repercussões internacionais, a visita de Pompeo com um tom amistoso não deu lugar a nenhum outro anúncio concreto. O secretário de Estado foi enviado urgentemente a Riad pelo presidente americano, Donald Trump, para enfrentar o impacto global deste caso.

Pompeo e Bin Salman, mostraram um largo sorriso na primeira de suas duas reuniões previstas para esta terça. Está previsto um jantar à noite e, na quarta-feira, o primeiro é esperado em Ancara, segundo anunciou a Turquia.

Riad e Washington são "antigos e fortes aliados", disse o príncipe herdeiro saudita, de 33 anos. "Enfrentamos juntos desafios, seja no passado, no presente, ou no futuro", acrescentou, segundo jornalistas que compareceram à chegada de Pompeo ao palácio real saudita.

"Acabo de falar com o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, que nega totalmente ter conhecimento do que aconteceu no consulado" saudita na Turquia, tuitou o presidente americano, Donald Trump. "Ele me disse que já começaram, que vão avançar rapidamente para uma investigação completa e total sobre este tema. As respostas estarão disponíveis em breve", acrescentou.

Segundo funcionários turcos, o jornalista, exilado nos Estados Unidos desde 2017 e uma "pedra no caminho" do príncipe herdeiro, foi assassinado no consulado por agentes de Riad, que até o momento nega a informação veementemente.

A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, que acompanha Pompeo, declarou que este "agradeceu ao rei (Salman) por seu compromisso de apoiar uma investigação exaustiva, transparente e em um prazo razoável" sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Trump, após falar por telefone com o rei Salman na segunda-feira, sugeriu que o desaparecimento de Khashoggi "poderia ser o resultado de assassinos fora de controle".

A imprensa americana, por sua vez, afirma que a Arábia Saudita estaria disposta a admitir que o jornalista morreu durante um interrogatório no consulado.

Segundo a CNN, que citou duas fontes anônimas, Riad teria preparado um relatório para tentar minimizar seu envolvimento no desaparecimento de Khashoggi. Para o Wall Street Journal, isto permitira à família real "afastar-se de um envolvimento direto" na morte de Khashoggi.

- Amostras -

Na segunda-feira à noite, policiais turcos inspecionaram durante oito horas o consulado e levaram diferentes itens, incluindo amostras, principalmente da terra do jardim do consulado, segundo um responsável presente no local.

A polícia turca também inspecionará a residência do cônsul saudita, situada muito perto do consulado, embora não tenha especificado quando.

O cônsul saiu de Istambul para Riad nesta terça-feira, em plena investigação. Mohammad Al Otaibi deixou Istambul em um voo da companhia aérea nacional da Arábia Saudita com destino a Riad, informou o site do jornal Habertürk.

Nesta terça-feira, da ONU, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu a suspensão da imunidade dos agentes sauditas que podem estar envolvidos no caso.

"Levando em consideração a gravidade da situação do desaparecimento de Khashoggi, acredito que a inviolabilidade ou a imunidade dos locais e dos funcionários envolvidos acordada por tratados como a Convenção de Viena de 1963 sobre as relações consulares teria que ser suspensa imediatamente", afirmou Bachelet em um comunicado.

Trump, grande aliado de Riad, considerou no sábado, pela primeira vez, um possível envolvimento da Arábia Saudita no desparecimento e ameaçou o país com um "castigo severo".

A Arábia Saudita prometeu no domingo responder a possíveis sanções.

Nesse contexto, o milionário britânico Richard Branson decidiu congelar os seus projetos no país. E várias personalidades decidiram não participar da segunda edição do fórum Future Investment Initiative, o chamado "Davos no deserto", que acontecerá em Riad de 23 a 25 de outubro.

Apreciado particularmente pelo príncipe herdeiro, este encontro é rechaçado por meios de comunicação como Financial Times, New York Times e The Economist.

Na segunda-feira, Ari Emanuel, executivo da Endeavor, importante agência de famosos em Hollywood, se declarou "muito preocupado" com o caso Khashoggi, enquanto circulam informações sobre possíveis consequências para um acordo de centenas de milhões de dólares com um fundo público de investimento saudita.

* AFP