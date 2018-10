O principal ponto de passagem entre Síria e Jordânia, que tem grande importância para o trânsito de mercadorias no Oriente Médio, foi reaberto nesta segunda-feira depois de permanecer fechado durante três anos em consequência da guerra no território sírio.

Os portões do posto, conhecido como Nasib do lado sírio e Jaber do lado jordaniano, foram reabertos às 8H00 locais (2H00 de Brasília).

Vários automóveis com placa jordaniana atravessaram a fronteira pouco depois.

* AFP