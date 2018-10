O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) afirmou desconhecer o vídeo em que seu filho Eduardo Bolsonaro diz que "basta um soldado e um cabo para fechar o STF (Supremo Tribunal Federal)". O presidenciável disse ainda que quem diz isso "precisa consultar um psiquiatra". As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

— Isso não existe, falar em fechar o STF. Se alguém falou em fechar o STF, precisa consultar um psiquiatra [...] Desconheço esse vídeo. Duvido. Alguém tirou de contexto — afirmou o candidato, em coletiva de imprensa na casa do empresário Paulo Marinho, onde grava vídeos para seu programa eleitoral.

O vídeo do filho de Bolsonaro foi publicado em um canal de curso preparatório para concursos públicos no YouTube, no dia 10 de julho, antes do primeiro turno das eleições.

Assista:

Leia mais

Jair Bolsonaro fala em acabar com a reeleição e reduzir número de deputados

Haddad apresenta novo plano de governo sem proposta de nova Constituinte