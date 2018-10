Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker usou um encontro de cúpula entre a União Europeia e a Coreia do Sul para fazer uma defesa do multilateralismo, nesta sexta-feira. A declaração é dada em meio a reticências entre os europeus sobre a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na arena comercial.

Juncker lembrou no evento em Bruxelas que a UE e a Coreia do Sul fecharam um acordo de livre-comércio em 2011 e ressaltou que os dois lados foram beneficiados por isso. "É preciso continuar a combater a noção de que o protecionismo protege, continuar a investir no multilateralismo e a aumentar nossa cooperação em um desenvolvimento sustentável e na implementação do acordo climático de Paris", afirmou a autoridade europeia.