O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, será recebido pelas principais autoridades de Rússia, Coreia do Norte, China, Vietnã e Laos, durante uma viagem por esses países de 1º a 12 de novembro, confirmou a Chancelaria local nesta segunda-feira (29).

"Em cada um desses países, o presidente cubano será recebido pelas autoridades máximas do Estado e do Governo, com as quais dialogará sobre os principais temas das respectivas agendas bilaterais e analisará assuntos internacionais de interesse comum", assinalou Emilio Lozada, diretor de Assuntos Bilaterais.

Em sua viagem à Europa, Díaz-Canel fará uma escala em Paris, onde almoçará na quarta-feira com o primeiro-ministro, Edouard Philippe, segundo soube a AFP da agenda do premier.

Na Rússia, o primeiro país de sua visita, "estão previstos encontros com o presidente, Vladimir Putin, o primeiro-ministro, Dimitri Medvedev, a sua Santidade, o Patriarca Kirill, e outras personalidades", detalhou.

Além disso, será assinada uma Declaração Conjunta entre ambos os presidentes sobre os temas da agenda internacional.

Na Coreia do Norte, se reunirá com "Kim Jong Un, presidente do Partido do Trabalho da Coreia (WPK), presidente do Comitê de Estado da RPDC e comandante supremo do Exército Popular da Coreia; Kim Yong Nam, presidente do Presidium da Assembleia Popular Suprema; e Pak Pong Ju, primeiro-ministro".

Durante sua visita à China, será recebido pelos "quatro principais dirigentes de Estado e Governo: o presidente Xi Jinping, o primeiro-ministro Li Keqiang e os presidentes da Assembleia Popular Nacional e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Li Zhanshu e Wang Yang, respectivamente".

Nesse país, visitará Xangai, onde percorrerá a Primeira Feira Internacional de Importação da China, e serão assinados vários acordos nas áreas de comércio, energia renovável, turismo, tecnologia e cooperação, disse Lozada.

No Vietnã, Díaz-Canel será recebido pelo secretário-geral do Partido Comunista e presidente, Nguyen Phu Trong, pelo primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc, e pela presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, Nguyen Thi Kim Ngan.

Também visitará a cidade de Ho Chi Minh e será assinado o novo Acordo Comercial Bilateral entre os governos dos dois países.

No Laos, país que será visitado pela primeira vez por um presidente cubano, "estão previstos encontros com o presidente, Buunnhang Vorachit, o primeiro-ministro, Thongloun Sisoulith, e a presidente da Assembleia Nacional, Pany Yathotou", assinalou Lozada.

Nessa nação, serão assinados três acordos nas áreas de cooperação bancária, esportes e ensino superior.

