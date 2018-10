O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, disse neste sábado, 20, que entrará com um pedido na Procuradoria Geral da República (PGR), na próxima segunda-feira (22) para que se investigue a denúncia de compra de pacotes de envios de mensagens em massa contra o PT por empresas que apoiariam o candidato. A questão foi abordada em reportagem do jornal Folha de S.Paulo. "Vamos pedir que essa denúncia, que não tem pé nem cabeça, seja apurada até o fim", disse Bebiano.