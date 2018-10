Para além da pacificação social e da garantia do respeito aos princípios democráticos da Constituição brasileira, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) terá que encarar problemas tão grandes quanto a onda que o levou ao Palácio do Planalto. E ao assumir a cadeira de Michel Temer (MDB), em 1º de janeiro de 2019, a faixa presidencial não terá peso extra maior do que a reforma da Previdência.

Tanto Bolsonaro sabe disso que, em busca de menos turbulência no início de mandato, já admitiu conversas para tentar aprovar ao menos alguns pontos da proposta do atual governo ainda neste ano.

O Departamento de Estatísticas do Banco Central divulgou na segunda-feira (29), com base nos dados das contas públicas, que o resultado negativo do governo está concentrado nas contas da Previdência, que registraram déficit de R$ 31,472 bilhões em setembro. Em 2017, somando os regimes público e privado, o rombo atingiu o recorde de R$ 268,7 bilhões.

Reformar o sistema previdenciário é visto pelo governo eleito como fundamental para equilibrar as contas e sinalizar positivamente ao mercado financeiro. Um dia após vencer as eleições, o futuro ministro da Casa Civil, deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) chamou a atual proposta de “remendo” e sinalizou que a tendência era ela não ser aproveitada.

Na noite do mesmo dia, porém, em entrevistas a redes de TV, Bolsonaro declarou que irá a Brasília na semana que vem para buscar junto à gestão Temer "aprovar alguma coisa do que está em andamento lá, como a reforma da Previdência, se não o todo, parte do que está sendo proposto". Não foram detalhados quais pontos poderiam ser mantidos no texto.

Rombo nas contas públicas

Incluindo Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional, em setembro o governo federal registrou saldo negativo de R$ 24,292 bilhões. Nos nove meses do ano, houve déficit primário de R$ 59,321 bilhões, contra resultado também negativo de R$ 82,11 bilhões em igual período de 2017. A meta para o setor público consolidado é de déficit de R$ 161,3 bilhões neste ano.

Guru econômico de Bolsonaro e futuro ministro da Fazenda, o economista Paulo Guedes já disse que a mudança no modelo passará por três pilares para controle dos gastos públicos: reforma da Previdência, despesas de juros e reforma de Estado.

— Vamos acelerar as privatizações porque não é razoável o Brasil gastar US$ 100 bilhões por ano de juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano (...) E nós vamos ter que reduzir privilégios e desperdícios (na máquina pública) — explicou ao comentar as propostas.

Chance de votação é pequena

Deputados federais catarinenses da legislatura que termina em dezembro acham difícil a votação da atual proposta da Previdência ainda neste ano. Eles consideram que só um esclarecimento muito preciso sobre quais pontos do texto Bolsonaro pretende manter tornaria isso possível e, mesmo assim, com grandes dificuldades de aprovação em um

Congresso pós-eleição

Senador eleito, o deputado Jorginho Mello (PR) reiterou sua posição contrária à reforma do modo como foi entregue e disse que precisa de uma análise profunda dos números e das medidas sugeridas:

— Acho que o Congresso agora tem condições de aprovar pouca coisa (se votar a Previdência agora). Vai ser para fazer média para o presidente e aí não pode sair coisa bem feita. A reforma é necessária, mas tem que ser justa e com a participação do novo Congresso — diz.

Valdir Colatto (MDB), deputado que ficou como suplente, enxerga pontos positivos dentro da reforma de Temer, e avalia que alguns deles poderiam ser aprovados sem polêmica. Contudo, o emedebista diz que a situação política e o tempo são adversários.

— Acho que o Congresso vai jogar para o próximo governo, que terá que assumir o comando de uma proposta e sofrer e arcar com os desgastes e avanços disso. O prazo também é apertado, a polêmica vai acontecer de novo (na discussão do texto) — comenta.

Também senador eleito, Esperidião Amin (PP) elogia a disposição de Temer em contribuir com a situação, mas aponta graves falhas na proposta do emedebista, como priorizar a redução de despesas em cima do trabalhador da indústria e da área rural.

— Sou a favor da reforma que priorize reduzir privilégios que geram o déficit do chamado regime próprio, ou seja, da administração pública. Se for possível termos um texto para votar, mas há que se considerar que o Congresso vai ter uma mudança expressiva em sua composição. Não é fácil (votar esse ano) — frisa.

Os dois atuais deputados federais catarinenses do PT foram procurados, mas não foram localizados até o fechamento desta edição.

Crescimento do desemprego e violência serão obstáculos

A retomada do emprego é outra tarefa a qual Bolsonaro e sua equipe econômica precisarão se dedicar. Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), com divulgação em setembro e relativa ao trimestre de junho a agosto deste ano, mostram uma redução de 0,6% no desemprego em relação ao trimestre anterior.

Mesmo assim, o país ainda tem 12,7 milhões de pessoas desocupadas, em mais uma das duras missões que o capitão da reserva e agora presidente eleito terá pela frente em 2019.

A PNAD Contínua considera desempregada a pessoa que está sem trabalho, mas que tenha procurado emprego no período de até 30 dias antes da pesquisa.

O contingente da população ativa desalentada (4,8 milhões) no trimestre de junho a agosto de 2018 subiu em relação ao trimestre anterior (4,72 milhões). Em relação ao mesmo trimestre de 2017 (4,2 milhões), houve alta (3,9%).

São consideradas desalentadas pessoas com idade acima de 14 anos que não conseguiram emprego por não ter experiência, porque são jovens ou idosas demais para o cargo ou ficam fora da localidade.

Em entrevistas, integrantes do núcleo econômico da equipe de Bolsonaro falam na criação de 10 milhões de empregos nos quatro anos de mandato. Isso seria possível, defendem eles, com o incentivo a partir de medidas que não levem impacto fiscal a setores com muita mão de obra, como a construção civil.

Taxa de 62,5 mil assassinatos

O foco na segurança pública, que tem números alarmantes no Brasil, é uma das bandeiras e um dos desafios de Bolsonaro. Os dados mais recentes, do Atlas da Violência 2018, apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com ano-base 2016, apresentaram que 62.517 pessoas foram assassinadas no país, o que equivale a uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes.

Segundo a análise, a taxa de homicídios no Brasil corresponde a 30 vezes a da Europa. Nos últimos dez anos, o país soma 553 mil pessoas assassinadas.

Os pesquisadores ressaltam a importância de uma política de controle responsável de armas de fogo para aumentar a segurança de todos. Segundo a pesquisa, entre 1980 e 2016, 910 mil pessoas foram mortas por perfuração de armas de fogo no país.

No começo da década de 1980, os homicídios com esse tipo de arma eram 40% do total e chegaram a 71,1% em 2003, quando foi implantado o Estatuto do Desarmamento. A proporção se manteve estável até 2016. O levantamento aponta, ainda, que os Estados onde houve maior crescimento da violência letal são os mesmos onde cresceu a vitimização por arma de fogo.

Nesta área, as principais propostas do presidente eleito são a reforma do Estatuto do Desarmamento, o direito de as pessoas terem armas para usar em “legítima defesa” e a redução da maioridade penal para 16 anos. Bolsonaro é contrário à progressão de penas e às saídas temporárias de presos em datas especiais.

*Com Agência Brasil.

