As Bolsas de Valores dos principais mercados financeiros europeus iniciaram suas operações nesta sexta-feira com altas expressivas, para fechar uma semana difícil nos mercados devido a preocupações com políticas monetárias e tensões comerciais.

A Bolsa de Londres começou com um aumento de 0,41%, uma evolução mais fraca que nos demais mercados financeiros europeus. O FTSE-100 atingiu 7.035,73 pontos apenas alguns minutos antes do início do pregão. Na quinta-feira, havia perdido 1,94%.

Em Paris, o CAC 40 subiu 1,05%, a 5.160,23 pontos, após fechar na quinta-feira perdendo 1,92%.

O Dax de Frankfurt ganhou 1,32% em 11.691,47 pontos, quando no dia anterior havia perdido 1,48%.

O Ibex 35 de Madri subiu 0,88% poucos minutos após o início das operações, a 9.086,80 pontos, quando na quinta-feira caiu 1,69%.

* AFP