O príncipe herdeiro da Arábia Saudita visitou o Fórum de Investimento Internacional em Riad nesta terça-feira, que foi ofuscado pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do reino em Istambul.

Mohammed bin Salman chegou ao Hotel Ritz-Carlton e ficou ao lado do rei Abdullah II da Jordânia. Os dois estavam na frente do pódio, onde transcorria um debate, segundo os jornalistas.

Também estava presente o bilionário príncipe Al-Walid bin Talal, que havia sido detido no mesmo Ritz-Carlton no fim do ano passado como parte de uma investigação anticorrupção.

* AFP