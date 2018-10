A prisão de Guantánamo, que mantém os detidos acusados de participar dos ataques de 11 de setembro de 2001, está se adequando para permanecer aberta durante ao menos 25 anos, informou nesta terça-feira o almirante John Ring, que dirige o polêmico centro de detenção.

Temos que "garantir que nossas instalações possam durar mais 25 anos", disse à imprensa o almirante Ring, comandante da Força Tarefa encarregada do centro de detenção.

Após o decreto do presidente Donald Trump sobre a manutenção da prisão, "nos disseram que estaremos lá por 25 anos ou mais", declarou o almirante Ring durante uma visita de jornalistas à prisão, situada no extremo sudeste da ilha de Cuba.

No final de janeiro, Trump decidiu manter aberta a prisão de Guantánamo, rompendo totalmente com as tentativas de seu predecessor, Barack Obama, de fechar a prisão, denunciada pelos defensores dos direitos humanos.

O presidente dos Estados Unidos firmou um decreto que determina ao Pentágono "manter abertas as instalações da prisão da Baía de Guantánamo" (...), e depois o "Pentágono nos enviou um memorando que diz: fiquem preparados para seguir abertos durante 25 anos ou mais", disse o almirante Ring à AFP.

Permanecem em Guantánamo 40 detentos, com idades entre 37 e 71 anos, incluindo o iemenita Ali Hamza Ahmad al-Bahlul, um tenente de Osama bin Laden condenado à prisão perpétua.

Trump também planeja enviar jihadistas estrangeiros capturados na Síria e no Iraque a Guantánamo.

* AFP