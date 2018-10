Diagnosticado com uma infecção aguda das vias aéreas superiores, o candidato Comandante Moisés (PSL) não participará do último debate televisivo antes do segundo turno, que ocorreria na noite desta quinta-feira, na NSC TV. A confirmação da ausência veio às 19h40min, após avaliação médica.

De acordo com nota divulgada ainda durante a tarde pela assessoria do pesselista, a infecção já havia obrigado o candidato a suspender a agenda na quarta-feira. Uma nova avaliação à noite reafirmou que "o quadro clínico do candidato do PSL não apresentou melhora, ainda que procedido o tratamento conforme prescrição", segundo texto enviado pela assessoria.

A assessoria também encaminhou o atestado médico, assinado pelo pneumologista Emilio Pizzichini, declarando que o candidato precisa de tratamento medicamentoso para tratamento de uma infecção aguda de vias aéreas e repouso por três dias, inicialmente. Portanto, o pesselista não participará de agendas públicas de campanha na reta final da campanha no segundo turno.

Conforme previam as regras do debate, acertadas em comum acordo pelas assessorias dos candidatos em reunião no dia 18 de outubro, Gelson Merisio (PSD) será entrevistado ao vivo pelo jornalista Mário Motta durante 20 minutos. A exibição será após a novela Segundo Sol.

Candidato do PSL lidera pesquisas

Moisés é o líder nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno em SC. No levantamento do Ibope divulgado na sexta-feira passada, o candidato do PSL aparece com 51% dos votos totais, contra 35% de Merisio. Em votos válidos, o pesselista aparece à frente com 59%, enquanto o adversário soma 41%.

Ele chegou à fase final da campanha após surpreender no primeiro turno, impulsionado pela onda Bolsonaro em todo o país. Apontado como quarto colocado nas pesquisas, terminou a corrida eleitoral em segundo, com 1.071.406 votos, o equivalente a 29,72% do total. Merisio foi o primeiro, com 1.121.869 votos (31,12%).

O segundo turno das eleições 2018 ocorre neste domingo, dia 28 de outubro. A votação começa às 8h e termina às 17h. Se o eleitor já estiver dentro da seção até o horário de encerramento, terá garantido o direito de votar. Os mesários deverão distribuir senhas.

Serão escolhidos representantes para dois cargos: governador e presidente. Na corrida pela presidência estão Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) . Já na disputa em Santa Catarina concorrem Gelson Merisio (PSD) e Comandante Moisés (PSL) . A NSC Comunicação acompanha a apuração do segundo turno em tempo real.

