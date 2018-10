O procurador-geral da Arábia Saudita está em Istambul para reuniões nesta segunda-feira com as autoridades turcas que investigam o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, informou a agência estatal turca Anadolu.

Saud bin Abdallah Al Muajab chegou no domingo à noite ao país e se reunirá com o procurador-geral da Turquia, Irfan Fidan, que comanda a investigação sobre o assassinato de Khashoggi.

A Turquia pediu a extradição das 18 pessoas detidas pelas autoridades sauditas como parte da investigação sobre a morte do jornalista, mas a solicitação foi rejeitada por Riad.

Jamal Khashoggi, um jornalista crítico do regime de Riad, foi assassinado em 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde compareceu para cumpri trâmites administrativos para seu casamento com uma cidadã turca.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou que o jornalista foi assassinado durante uma operação planejada e executada por um comando de 15 agentes sauditas.

Depois de afirmar que o jornalista de 59 anos havia deixado o consulado, Riad reconheceu a morte, mas divulgou versões contraditórias: primeiro afirmou que uma briga provocou a morte e depois que Kashoggi foi assassinado em uma operação "não autorizada" e da qual as autoridades máximas, começando pelo príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, "não estavam informadas".

A imprensa turca acusa várias pessoas do entorno de Mohamed bin Salman.

Mais de três semanas após o assassinato, os investigadores ainda não encontraram o corpo de Khashoggi.

* AFP