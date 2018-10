O procurador-geral da Arábia Saudita compareceu nesta terça-feira ao consulado de seu país em Istambul, no âmbito da investigação sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi nesta representação diplomática.

Saud bin Abdallah Al Muajab visitou o consulado depois de uma reunião com o procurador-geral da República em Istambul, Irfan Fidan, a segunda em dois dias.

Al Muajab chegou escoltado e entrou no consulado sem fazer declarações.

De acordo com o canal público TRT Haber, o procurador saudita pediu na segunda-feira a seu colega turco acesso a todos os elementos da investigação de Ancara, mas a solicitação foi rejeitada.

A emissora indicou que o procurador turco perguntou às autoridades sauditas onde está o corpo de Khashoggi, que ainda não foi encontrado quase um mês depois do assassinato.

A imprensa turca afirma que o corpo do jornalista foi esquartejado por agentes sauditas.

O assassinato de Khashoggi, um jornalista saudita de 59 anos que era colaborador do jornal Washington Post, provocou uma onda de críticas internacionais contra a monarquia petroleira e abalou a imagem do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, conhecido como "MBS", a quem a imprensa e altos funcionários turcos, sob anonimato, envolvem no crime.

* AFP