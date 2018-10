O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi estrangulado e esquartejado no consulado de seu país em Istambul, afirmou nesta quarta-feira o procurador da cidade, turca, acrescentando que essas ações faziam parte de um plano premeditado de homicídio.

O gabinete do procurador assegurou, além disso, em um comunicado, que a visita a Istambul do procurador-geral saudita dentro da investigação do caso "não deu resultados concretos".

"De acordo com um plano premeditado, a vítima Jamal Khashoggi foi estrangulada até a morte assim que ele entrou no consulado", continua o texto. "O corpo da vítima foi desmembrado e se livraram dele depois de sua morte por estrangulamento", acrescentou.

* AFP