A produção industrial da Alemanha caiu 0,3% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade na produção.

Apenas o setor de construção registrou queda de 1,8% na comparação mensal de agosto, enquanto a produção manufatureira diminuiu 0,1%.

Em relação a igual mês do ano passado, a produção geral da indústria alemã recuou 0,1% em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.