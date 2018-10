Após a entrada de US$ 7,829 bilhões em Investimentos Diretos no País (IDP) em setembro, o chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, adiantou que a entrada desses recursos em outubro chegou a US$ 6,9 bilhões até o dia 23. A projeção do BC para o mês é de ingressos de R$ 8,5 bilhões.

"Não cabe associação entre os fluxos de IDP e o possível resultado das eleições. O crescimento na entrada desses recursos vem sendo observado desde maio deste ano, e há uma tendência de expansão nos últimos meses. Mesmo com algumas incertezas relacionadas às eleições, o IDP manteve trajetória de alta", avaliou.

Investimentos em carteira

O chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central adiantou que, em outubro, até o dia 23, há entradas líquida de US$ 1,3 bilhão em investimentos em carteira negociados no mercado doméstico. Em setembro houve uma saída líquida de US$ 3,465 bilhões. "Há uma alternância nesses resultados mês a mês, entre dados positivos e negativos", destacou.

Em outubro, até o dia 23, houve uma entrada líquida de US$ 1,144 bilhão em ações, e ingressos líquidos de US$ 140 milhões em renda fixa.

Transações correntes

Baldini chegou a corrigiu uma projeção do BC para o saldo das transações correntes de outubro. Mais cedo ele havia citado uma estimativa de déficit de US$ 1,3 bilhão no mês, quando na realidade a projeção da instituição é de um superávit de US$ 1,3 bilhão em outubro.