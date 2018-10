O Prova Real checou declarações do candidato ao governo de Santa Catarina Comandante Moisés (PSL) neste segundo turno das Eleições 2018. As afirmações foram dadas em entrevistas a veículos da NSC.





"(Após o incêndio na Boate Kiss) a gente conseguiu chegar num projeto adequado que deu poder de polícia aos bombeiros de SC"

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprovou em outubro de 2013 o projeto que trata dos requisitos mínimos para segurança contra incêndio em casas de shows e garante poder de polícia aos bombeiros do Estado. O texto, de autoria do governo, foi transformado em lei em novembro do mesmo ano.

"Inclusive, a Assembleia trocou 55% das cadeiras com sangue novo"

Entre os 40 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa em 2019, 22 não ocupam cadeiras na atual legislatura, o que corresponde a uma renovação de 55% no quadro de parlamentares, conforme afirmou o candidato. A nova composição da Alesc foi tema de reportagem do Diário Catarinense.

“De 1987 a 2018, a PM tinha 13 mil homens e hoje tem 10 mil”.

A lei estadual 7.159, de 17 de dezembro de 1987 , estabeleceu o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina em 13.008 policiais militares — a legislação foi atualizada com o passar dos anos, prevendo quadros ampliados de oficiais e praças na corporação. A Associação dos Praças de Santa Catarina (Aprasc) confirma que o efetivo militar era de 13 mil servidores nos últimos anos da década de 1980. Hoje, conforme aponta o Portal da Transparência do Estado , a PM-SC tem um efetivo de 10,4 mil policiais ativos.

“As secretarias regionais, que são R$ 350 milhões/ano, conforme o governo anuncia. Esse orçamento é maior, praticamente idêntico, ao dos bombeiros do Estado de Santa Catarina, anual, no que diz respeito a custeio e despesa com pessoal que sai da folha do Estado”.

O último relatório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), de 2017, aponta um gasto estimado de R$ 644,6 milhões com as Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs). Portanto, um valor R$ 294,6 milhões acima do citado pelo candidato. É possível acessar o relatório nesse link (página 64 ).

Já a aplicação de recursos prevista para os Bombeiros Militares do Estado em 2018 é de R$ 402,1 milhões, segundo a lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018, valor também acima dos R$ 350 milhões citado por Comandante Moisés.

Contraponto

A assessoria de campanha respondeu que o candidato fez referência apenas aos gastos das 20 agências regionais existentes, arredondando as despesas. Já o último relatório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), de 2017, aponta um gasto estimado de R$ 644,6 milhões, a despesa orçamentária realizada pelas trinta e cinco Agências de Desenvolvimento Regional - ADR’s. Já quanto ao comparativo com o orçamento para o Corpo de Bombeiros, o postulante fez um comparativo de aproximação, visto a importância da corporação quando se trata de salvar vida.

“Santa Catarina não é uma ilha, é um dos Estados que mais entrega recursos tributários e menos recebe”.

Em 2017, 90,87% do valor repassado por Santa Catarina à União em tributos não retornou ao Estado como transferência corrente.

Segundo o Balanço Geral de 2017 , o Governo do Estado recebeu R$4,6 bilhões em transferências correntes da União. Destes, R$1,06 bilhão foi transferido via Fundo de Participação dos Estados (FPE), a principal fonte de transferência. Já o valor arrecadado pela União com impostos federais em Santa Catarina, no mesmo período, chegou a R$50,3 bilhões, conforme r elatório do Tesouro Nacional .

A regra para o repasse está na atual Constituição: destina as maiores parcelas aos Estados com mais habitantes e menor renda per capita. Seguindo essa lógica, para se ter uma ideia, a cada R$100 repassados pela União aos estados via FPE, apenas R$1,27 vem para Santa Catarina . Essa fatia só não é menor do que a de São Paulo, R$1,00.

"No gargalo da saúde tem R$ 1 bilhão de déficit, mas o governo federal não repassa a parcela constitucional obrigatória para SC. Se era para passar 10%, passa 4%"

Sobre o percentual repassado pela União à saúde para Santa Catarina, a Lei não determina o percentual mínimo por Estado. O entendimento atual entre governos e sociedade é de que 10% da arrecadação bruta da União seja destinada ao setor como um todo, em todo o País. De acordo com o Balanço Geral do Estado (pg 6), em 2017 Santa Catarina recebeu R$ 515,28 milhões por transferência SUS, um terço do orçamento estadual total para a Saúde.

A dívida da Secretaria de Estado da Saúde foi auditada pelo Tribunal de Contas do Estado em R$ 1,083 bilhão em setembro de 2017 , conforme afirmou o candidato, mas o relatório de gestão da Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2018 aponta que o valor caiu para R$ 792,113 milhões. A estimativa atual da dívida, portanto, é 27% menor do que o valor citado. O número foi apresentado pelo secretário Acélio Casagrande à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa no último dia 10 de outubro. O relatório pode ser conferido aqui .

Contraponto

A assessoria de campanha respondeu que na entrevista para a NSC, o candidato usou o valor da dívida da Secretaria de Estado de Saúde, conforme dados auditado pelo Tribunal de Contas do Estado ao término do período de 2017.

“Um oficial da reserva como eu estou agora, ele ainda contribui com imposto de renda, que praticamente é um terço do salário, e continua pagando a previdência. Então, o salário que eles anunciam que é quase 30 mil reais, na verdade é 26 mil bruto.”

O salário bruto do Comandante é de R$ 26.589,68 e pode ser conferido no Portal da Transparência . Deste valor são descontadas as deduções obrigatórias (imposto de renda e contribuição previdenciária) que representam 32% do salário bruto, ou seja, praticamente ⅓ como afirmou o candidato.

“Você pode pegar minha folha salarial nos últimos 12 meses, você vai ver que eu não recebi acima de 16 mil reais. Há meses que não chegou a 16, chegou a 15."

A média da remuneração líquida de Carlos Moisés da Silva (Comandante Moisés) nos últimos 12 meses foi de R$18.518,62 de acordo com o Portal da Transparência SC . A análise da folha salarial do servidor, de setembro de 2017 a setembro deste ano (veja tabela abaixo), apontou que mesmo com as deduções obrigatórias, a remuneração líquida sempre ficou acima de R$16 mil.

Contraponto

A assessoria de campanha respondeu que o candidato fez referência ao valor líquido que mensalmente recebe, visto que há descontos, como por exemplo, plano de saúde, que não são lançados no portal da transparência.

Contracheques apresentados ao Prova Real com referência aos últimos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro apontam valores que variam entre R$ 16,2 mil e R$ 16,8 mil.

"Os nossos policiais (do Brasil) são os que mais morrem mundo afora."

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017 (que traz dados referentes ao ano anterior), em 2016, 453 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio. Um dado que, segundo a Anistia Internacional , coloca o Brasil na liderança dos países que mais matam diversos grupos de pessoas. Além de policiais, por aqui morrem mais jovens negros, pessoas LGBTI, defensores de direitos humanos e pessoas ligadas à defesa da terra. O dado foi levantado em 159 países e aparece no informe anual “ O Estado dos Direitos Humanos no Mundo ”.