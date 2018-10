O Prova Real checou declarações do candidato ao governo de Santa Catarina Gelson Merisio (PSD) neste segundo turno das Eleições 2018. As afirmações foram dadas em entrevistas a veículos da NSC.





“Eu fui eleito presidente da Assembleia três vezes por unanimidade”

Declaração em entrevista ao DC.

Gelson Merisio assumiu a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em votação unânime por duas vezes, em 2011 e 2015 , e em substituição ao então presidente Jorginho Mello, que renunciou em 2010 .

Em 2010, portanto, a posse ocorreu sem votação. A saída de Jorginho Mello para dar lugar a Merisio fez parte de um acordo firmado um ano antes entre os 40 deputados.

Detalhes daquele acordo foram publicados pela Agência de Notícias da Alesc em 2009 , quando Jorginho Mello foi eleito presidente: “O acordo que garantiu a eleição (de Jorginho Mello) prevê que sejam mantidos os espaços ocupados pelas bancadas nas presidências das comissões e deve garantir o nome do deputado Gelson Merísio, eleito primeiro vice-presidente, como chefe do Legislativo em 2010”, informa o texto.

Contraponto

A assessoria do candidato respondeu que houve unanimidade nas três votações que levaram Gelson Merisio à Presidência da Assembleia Legislativa. Na eleição de 2009, a eleição já previa a posse do pessedista em 2010. A votação realizada em 2009 foi com a ciência entre todos parlamentares de que o mandato seria compartilhado, sendo necessária realizar em 2010 apenas a votação para o preenchimento da vaga de vice-presidente.

" Nos últimos 15 anos nós tivemos resultado primário positivo"

Declaração em entrevista ao DC.

O resultado primário do Estado foi negativo entre 2014 e 2017, o que contraria a afirmação do candidato. Resultado primário é o indicador caracterizado pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo receitas e despesas com juros da dívida. Se a diferença for positiva, ocorre o chamado superávit primário; se for negativa é o caso de déficit primário.

Em 2017, a Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado foi de R$ 21.132.256.296,12, constituída pela soma das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes, bem como deduções. O Portal da Transparência do governo do Estado disponibiliza publicamente os dados desde 2011.

Além disso, o custeio em 2017 foi de R$ 21.439.915.102,23, considerando folha de pagamento e demais despesas. Ainda houve investimentos de R$ 1.907.626.694,70. Esses dados podem ser conferidos neste link . Assim, em 2017, o resultado primário do Estado foi negativo: -R$ 1.132.508.797,76 ao fim do ano (3º quadrimestre).

O resultado primário do Estado pode ser encontrado no Resumo Fiscal de cada ano, também disponível no Portal da Transparência.

O índice também foi negativo em 2016 (-R$ 769.575.804,40); em 2015 (-R$ 330.031.930,82) e 2014 (-R$ 555.788.112,48). Os últimos anos em que o resultado primário foi positivo, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, foi em 2013 e 2012. Veja nas tabelas abaixo.

Foto:

Contraponto

A assessoria de Merisio respondeu que o candidato nos últimos 15 anos Santa Catarina sempre arrecadou mais impostos do que gastou desses seus recursos próprios. É um cálculo de entrada e saída de caixa que mostra a saúde financeira catarinense. Neste ano ocorrerá uma situação semelhante, é esperado um aumento de 8% na arrecadação para uma inflação estimada hoje em 4.15%.

O que explica o aparente resultado negativo é uma questão contábil. Isso ocorre porque os investimentos realizados por conta de financiamentos não se somam nas Receitas Primárias. Mas os investimentos executados com esses recursos são somados nas Despesas Primárias. As obras são consideradas despesas de capital, mas o dinheiro que chega dos financiamento não conta como disponível no caixa.

Pelos demonstrativos oficiais do Estado tivemos déficit primário nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (vide tabela). Mas se ajustarmos com os recursos de Operações de Crédito, isso muda. Isso gera um déficit que não é real. Foi nesse sentido a fala do candidato.

Em uma empresa ou na própria casa da pessoa que estiver lendo, para ficar claro, um empréstimo é contabilizado como recurso em caixa, assim como precisam estar nos cálculos para quitar a dívida os juros e a parcela mensal desse financiamento, assim como o gasto da aquisição feita com o recurso, como a compra da casa próprio, por exemplo.

“Uma academia (de formação da PM-SC) demora 11 meses para ser conclusa e custa R$ 80 mil para o Estado”.

Declaração em entrevista ao DC.

Os cursos da Polícia Militar com formação de novos soldados em 2016 e 2017 tiveram formação de sete meses cada um, cinco a menos do que citou o candidato. O custo de formação por soldado, conforme a assessoria de imprensa da PM, é de R$ 6.883,80 durante toda a formação, levando em conta gastos com munição, alimentação e as horas/aula, valor que também não corresponde ao citado pelo candidato.

Contraponto

A assessoria de Merisio respondeu que o candidato analisa de forma pragmática o tempo entre a entrada na academia e a sua chegada ao primeiro posto que ocupará oficialmente de forma não temporária. O curso de formação de soldados leva entre seis e sete meses. A esse curso se soma também cerca de dois meses do Exapom (Exercício de Adestramento Policial Militar). E também é usual se somar a esse treinamento uma primeira atuação com cerca três meses em média, às vezes um pouco menos, na Operação Veraneio ou na operação específica do Carnaval. A soma desses esforços de formação do Policial Militar levam de 11 a 12 meses até que novo PM esteja em seu primeiro posto de atuação definitivo na carreira dentro da Corporação.

O cálculo do candidato Gelson Merisio considera também o pagamento dos vencimentos para os soldados (cerca de R$ 4,1 mil) durante o período do curso de formação – o valor é repassado a cada um desde o primeiro dia do curso e deve ser computado na despesa. Apenas com a remuneração, justa e merecida, o custo chega a R$ 45,1 mil por soldado. Somado ao valor informado pela PM, custo já ultrapassa os R$ 50 mil, mas o valor alegado parece desconsiderar também a remuneração dos instrutores. Com cinco horários de disciplinas pela manhã e outros cinco pela tarde, normalmente são cerca de 40 instrutores envolvidos no treinamento dos novos policiais, um intensivo completo. O valor total engloba as demais despesas do Estado, como a aquisição dos equipamentos de proteção pessoal, o alojamento, as instalações de ensino, alimentação, armamento, munição, entre outros.

"Lá (Rio Grande do Sul) tem mais homicídios do que o Rio de Janeiro proporcionalmente"

Declaração em entrevista ao NSC Notícias.

No Atlas da Violência 2018 , divulgado em junho pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com dados de 2016, Porto Alegre aparece com uma taxa de 55,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. É mais do que o dobro do registrado na cidade do Rio de Janeiro, que tem taxa de 25,8 (veja no quadro). O assunto já foi tema de checagem pelo Prova Real.

Foto:

“Esses dados (que classificaram a Alesc como a terceira mais cara do País) estão equivocados porque não levaram em conta o recurso que foi devolvido, foi feito com base no orçamento e no repasse.”

Declaração em entrevista ao NSC Notícias.

O ranking que classificou a Alesc como a terceira Assembleia mais cara do País baseou-se exclusivamente em dados de 2017, quando a devolução de recursos pelo órgão foi de R$85 milhões. Mesmo descontando esse valor do orçamento total, de R$636,9 milhões, o gasto médio por deputado - ainda que diminuindo de R$15,9 para R$13,7 milhões - continuaria sendo o terceiro mais alto do País, superior aos dos estados na quarta (R$12,8 mi) e quinta (R$12,2 mi) colocação.

Foto:

Contraponto

A assessoria de Merisio respondeu que a pergunta realizada não levou em consideração outros resultados do mesmo estudo. No gasto anual “per capita” a Assembleia de Santa Catarina ocupa a oitava posição, e não a terceira. A diferença fica evidente quando analisadas outras variáveis.

A assessoria também respondeu que a avaliação do Prova Real refaz o cálculo do valor mensal, mas desconsidera o valor bruto total. No valor bruto de gasto, que seria uma forma mais justa de avaliação, Santa Catarina já aparece em quarto com metade do gasto da mais cara do Brasil. Quando contabilizada a devolução de R$ 85 milhões, o custo de 2017 cai para R$ 552 milhões e Santa Catarina aparece na sexta posição, atrás Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia.

“O MPE já arquivou o procedimento (para apurar suspeita de enriquecimento ilícito) porque não havia nenhum indício de qualquer irregularidade.”

Declaração em entrevista ao NSC Notícias.

No dia 4 de outubro, em sessão do Tribunal Regional Eleitoral, o procurador regional eleitoral, Marcelo da Mota, comunicou o arquivamento da notícia-fato em relação a supostos fatos eleitorais. O comunicado aconteceu durante o julgamento do pedido de resposta da coligação de Gelson Merisio, que contestou propaganda de coligação adversária.

No centro das peças publicitária e jurídica está a suspeita de enriquecimento ilícito do candidato do PSD. O Ministério Público Eleitoral decidiu pelo arquivamento, após notificar Merisio a prestar esclarecimentos, no dia 1o. de outubro. O caso, no entanto, segue no Ministério Público Federal.

“Eu tenho todas as negativas (sobre suspeita de enriquecimento ilícito que foi parar no Ministério Público Federal), nunca respondi nenhum processo.”





Declaração em entrevista ao NSC Notícias.

De fato, Gelson Merisio não responde a nenhum processo na Justiça, mas da Certidão Negativa do Ministério Público Federal, um dos órgãos de investigação que emitem certidões negativas, consta registro . Trata-se de registro de procedimento extrajudicial: um procedimento preparatório que, desde o dia 21 de setembro, passou a apurar "notícias de suposto enriquecimento ilícito de Gelson Merisio", a partir de uma manifestação do advogado Irio Grolli.

Foto:

Procedimento preparatório não é um inquérito civil, nem uma ação civil pública. É o conjunto de ações por meio do qual o Ministério Público reúne dados preliminares para verificar se instaura ou não um inquérito civil, que pode resultar em uma ação na Justiça. Conforme resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, a procuradoria tem 90 dias (podendo prorrogar por igual prazo com motivo justificável) para converter em inquérito civil, ajuizar respectiva ação civil pública ou promover o arquivamento. O assunto já foi tema de checagem do Prova Real.

CONTRAPONTO

A assessoria do candidato defende que Merisio “segue sem qualquer processo de investigação junto ao MPF, porque só existe investigação a partir da instauração de inquérito”, apesar do termo “investigação” ser usado no despacho do MPF. Abaixo, a nota de contraponto:

“É importante que fique claro: o candidato Gelson Merisio não responde a nenhum processo na Justiça e é Ficha Limpa. Houve, no primeiro turno, uma denúncia de um dirigente partidário do MDB que foi arquivada pelo Ministério Público Eleitoral. O procedimento - que é uma “Notícia de Fato” - está sendo analisado pelo Ministério Público Federal e é preparatório, o que significa que não é uma investigação e que não há nada contra o candidato.

Só existe investigação a partir da instauração de inquérito. Ou seja: o candidato Gelson Merisio segue sem qualquer processo de investigação junto ao MPF.”

“O governo cumpriu (o novo percentual mínimo de repasse à Saúde) no ano que foi implementado. Em um primeiro momento houve uma faixa de gastos que não havia sido contabilizada. Mas o TCE já conferiu e de fato houve a aplicação.”

Declaração em entrevista ao NSC Notícias.





O Tribunal de Contas do Estado concluiu que o governo aplicou os 13% em saúde exigidos pela legislação estadual no ano de 2017, conforme afirmou o candidato. Ao emitir parecer prévio recomendando a aprovação das contas do Estado, no último mês de junho, o relator da matéria no TCE/SC (PCG 18/00200720), conselheiro Rogério Wan-Dall, aponta que foi aplicado 13% do total de receita líquida de impostos e transferência no setor, "de modo que (o Estado) cumpriu o dispositivo da Constituição Federal, bem como com o mínimo exigido pela Emenda Constitucional do Estado".

Segundo o relator, inicialmente a análise técnica apontou a aplicação de apenas 12,73%, mas novos documentos apresentados pela Secretária do Estado da Saúde confirmaram outros R$ 50,69 milhões utilizados para fins de aplicação em saúde, o que elevou o percentual para 13%. A manifestação do relator pode ser conferida aqui (pg 22) .

Foto:

O Balanço Geral de 2017 do Estado foi publicado com o apontamento de 12,67% no percentual de aplicação em ações e serviços de saúde sobre a receita líquida ( pg 519)