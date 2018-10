A exemplo do que ocorreu no primeiro turno das Eleições 2018, a equipe do Prova Real vai checar declarações dos candidatos ao governo de Santa Catarina no debate desta quinta-feira (25) na NSC TV, que começa logo após a novela Segundo Sol. As verificações serão publicadas em tempo real no Twitter ao vivo do Diário Catarinense — @aovivodc — e o resultado completo estará na página do Prova Real e no site NSC Total.

O debate da noite desta quinta-feira entre os candidatos Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio (PSD) será o último na televisão antes do segundo turno, marcado para domingo (28). Serão quatro blocos, sendo que o último também terá as considerações finais. As perguntas serão feitas sempre de candidato a candidato, com a mediação do jornalista Mário Motta.

Desde o início da campanha eleitoral, o Prova Real já verificou mais de 130 declarações de candidatos ao governo de SC e também ao Senado. Todas as checagens estão na página do Prova Real.

Integrante do projeto Comprova, iniciativa que reúne a NSC Comunicação e mais 23 redações de grandes jornais do país para combater as notícias falsas nas eleições 2018, o Prova Real também checou a veracidade de informações e imagens compartilhadas nas redes sociais, as chamadas "fake news".

