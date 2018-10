O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina realiza neste domingo (28) as auditorias das urnas eletrônicas que foram sorteadas neste sábado (27) no Estado: cinco para a Votação Paralela e oito para a auditoria dos sistemas da urna.

As urnas eletrônicas das seções sorteadas dos municípios de Florianópolis, Vidal Ramos, Joinville, São Ludgero e Blumenau foram levadas para a Capital, onde ocorrerá a auditoria da Votação Paralela. Essas urnas foram substituídas por urnas de contingência nas seções eleitorais sorteadas.

A Votação Paralela ocorre às 10h30min, no Tribunal de Contas da União (TCU) com a presença do presidente do TRE, Ricardo Roesler, e do juiz Jaime Pedro Bunn, presidente da Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas. A votação pode ser acompanhada pela população. O TCU fica na rua São Francisco, 234, Centro de Florianópolis.

Já a auditoria das outras urnas eletrônicas ocorre nas próprias seções eleitorais. A auditoria faz parte do processo de certificação de segurança das urnas.

Em Itajaí, no Vale do Itajaí, o TRE escolheu oito urnas da seção 267 da escola Pedro Rizzoli, no bairro Cidade Nova, para auditoria. O processo foi acompanhado por representantes dos partidos e autoridades, entre eles o presidente da subseção da OAB em Itajaí, Murilo Zipperer:

— A Justiça Eleitoral realmente não mede esforços para garantia da lisura do processo eleitoral. Agora esperemos que após o resultado possamos ter consciência de que todo poder emana do povo, como diz nossa Constituição, e que todos possamos, com muita tranquilidade e empatia, nos unir para acompanhar, ajudar e fiscalizar nossos próximos governantes, independentemente de quem sejam os eleitos — afirmou.

As auditorias também podem ser acompanhadas pelo canal do TRE/SC no YouTube.

Entenda a Votação Paralela

A Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob Condições Normais de Uso, ou Votação Paralela, é um procedimento realizado por todos os tribunais regionais eleitorais para comprovar a segurança do processo eleitoral eletrônico no país.

No sábado (27), após o sorteio das seções eleitorais, estudantes não eleitores preencheram cédulas de votação com os números correspondentes aos candidatos ao governo e à presidência da república e também a votos nulos, de legenda e em branco. Essas cédulas foram guardadas em urnas de lona posteriormente lacradas e depositadas em local seguro.

No dia da eleição, às 8h, após a emissão do relatório Zerésima, foram iniciados os trabalhos de auditoria, que se estendem até às 17h, mesmo horário da votação oficial no país.

Cada urna eletrônica auditada é filmada durante todo o período por uma câmera fixa, exclusiva, voltada sempre para a tela da urna. Todo o processo de auditoria das urnas é filmado pela Justiça Eleitoral. Assim, a votação poderá ser revista caso haja necessidade.

