Uma mulher e três homens morreram após um acidente registrado na noite de sábado (27), na SC-443, no Morro da Fumaça, Sul de Santa Catarina. A colisão aconteceu por volta das 22h, no km 18 da rodovia estadual.

Um automóvel Volkswagen Santana, com placas de Braço do Norte, colidiu de maneira transversão com um Ford Ka, com placa de Meleiro de acordo com a Polícia Militar Rodoviária do município.

O motorista do Ford Ka morreu no local do acidente. Uma mulher de 29 anos, passageira do veículo, chegou a ser encaminhada em estado grave ao hospital de São Roque, no Morro da Fumaça, mas morreu na unidade conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do município, que socorreu as vítimas.

As outra duas vítimas, dois homens que não tiveram a identidade revelada, estavam no Santana e morreram com o impacto da colisão.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pela PMRv. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

