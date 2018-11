Trator foi utilizado para desobstruir a via

Uma queda de barreira interditou uma pista da BR-282 na noite dessa quarta-feira (31). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), o deslizamento ocorreu por volta das 20h, no km 552 de Nova Itaberaba, região do oeste catarinense.

Com informações do G1-SC, o Dnit liberou o trânsito parcialmente duas horas depois. Um trator foi usado para desobstruir a via.