As eleições presidenciais estão indefinidas, mas, se Jair Bolsonaro (PSL) ganhar, vários generais (da reserva e até da ativa) estão cotados para participar do governo. Alguns no cargo de ministro. Com relação a Fernando Haddad (PT), não existem nomes ventilados.

Confira os militares que poderiam ocupar cargos num governo Bolsonaro:

Augusto Heleno

É um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro à Presidência. Estava cotado para ser vice, mas foi impedido por seu partido, o PRP (que tinha alianças com o PT em alguns Estados). Foi o primeiro comandante da Força de Paz na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah) e um dos mais celebrados. Está cotado para o Ministério da Defesa.

Osvaldo Ferreira

Reservista, já trabalha no plano de governo de Bolsonaro, na área de infraestrutura. É cotado para ministro dos Transportes.









Carlos Alberto dos Santos Cruz

Gaúcho, foi comandante militar na Missão de Paz no Haiti e, também, comandante militar da Força de Imposição de Paz da ONU no Congo (África). Recentemente foi Secretário Nacional de Segurança no governo Michel Temer, cargo que deixou para fazer consultorias privadas. É cotado para retornar à secretaria de Nacional de Segurança Pública ou até o ministério correspondente.

Antônio Hamilton Mourão

Reservista, gaúcho e filiado ao PRTB, é o candidato a vice na chapa presidencial de Jair Bolsonaro. Os dois foram paraquedistas nas Forças Armadas. É cotado para concentrar outros cargos governamentais.









Richard Fernandez Nunes

Da ativa, é o atual secretário da Segurança no Rio de Janeiro. Foi nomeado após o governo estadual concordar com uma intervenção das Forças Armadas no combate à criminalidade naquele Estado. Deve receber convite para atuar no governo Bolsonaro.





