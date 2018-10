Facebook foi o alvo da maioria dos processos abertos no TRE-SC, contra as redes sociais

Um levantamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), entre os processos abertos neste período eleitoral, mostrou que as redes sociais foram alvo de 30,2% de todas as ações judiciais abertas por candidatos, coligações e também pelo Ministério Público Eleitoral.

Os números levam em conta processos abertos desde o 25 de abril deste ano até o dia 16 deste mês. Nesse período, o TRE-SC recebeu 96 processos. As empresas de redes sociais foram alvo de 29 ações judiciais.

A rede mais citada é o Facebook. Do total de processos, 26 foram contra a rede norte-americana. Há ainda outros dois processos que citam o WhatsApp, que pertence ao mesmo grupo econômico. O Twitter, por sua vez, foi alvo de apenas um processo. A Google é citada em outros dois processos, em que o Facebook também é réu.

Em praticamente todos os casos, candidatos ou coligações pediram a retirada de conteúdos que, na visão deles, infringiam as determinações legais para a propaganda política. Em três processos, os candidatos solicitaram ainda o direito de resposta contra informações publicadas nas redes. Houve ainda uma reclamação contra uma pesquisa eleitoral divulgada no Facebook.

Do total de processos, apenas cinco ainda estão correndo na Justiça. Os demais já foram considerados como transitado em julgado, ou seja, já não há a possibilidade de recursos nas ações judiciais.

A reportagem tentou contato com a Google e o Facebook, mas as empresas não responderam até a última atualização deste texto. Nenhum contato do Twitter foi encontrado para comentar o caso.

Uso das redes sociais

Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu uma série de regras para a propaganda política. Nas redes sociais, os candidatos podem fazer campanha em blogs, redes sociais e em sites próprios, do partido ou da coligação a que pertencem. Também é liberado o impulsionamento dos conteúdos, desde que eles estejam identificados dessa forma.

