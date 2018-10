Em um voto de cerca de 200 páginas, o relator dos processos da Lava-Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador João Pedro Gebran Neto, considerou a delação premiada de Antonio Palocci para atenuar a pena do ex-ministro, reduzindo a condenação e permitindo o regime semiaberto diferenciado. O julgamento, entretanto, foi suspenso após pedido de vista.

A 8ª Turma do TRF4 apreciou na tarde desta quarta-feira (24) as apelações em processo que apura o pagamento de propina pela Odebrecht para firmar contratos com a Petrobras.

Primeiro, Gebran aumentou a pena de Palocci, que havia sido condenado pelo juiz Sergio Moro a 12 anos e 2 meses de prisão, para 18 anos e dois dias. Logo depois, considerando a delação, reduziu-a para 9 anos e 10 meses em regime semiaberto diferenciado, com prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica.

O procurador regional da República Luiz Felipe Sanzi havia se manifestado contra e pedido que a delação não fosse levada em conta neste processo. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do desembargador Leandro Paulsen. Também não votou o desembargador Victor Laus.

O julgamento será retomado em 28 de novembro. Em uma questão de ordem ao final, o advogado de Palocci, Tracy Reinaldet, chegou a pedir a revogação da prisão preventiva do ex-ministro, mas foi negada.

