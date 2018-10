A Arábia Saudita admitiu neste sábado que o jornalista dissidente Jamal Khashoggi foi assassinado dentro de seu consultado em Istambul, noticiou a imprensa estatal.

"As discussões entre Jamal Khashoggi e aqueles com quem ele se reuniu no consulado do reino em Istambul degeneraram para uma briga corporal, levando à sua morte", reportou a Agência de Notícias saudita (SPA), citando a Procuradoria.

Após o anúncio, o rei Salman da Arábia Saudita determinou a criação de uma comissão ministerial presidida pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salmán, para reestruturar os serviços de inteligência.

Esta comissão deverá "definir precisamente os poderes" dos serviços de inteligência, segundo fontes sauditas.

Riad informou ainda a destituição do vice-presidente do Serviço Geral de Inteligência, Ahmad al Asiri, e do conselheiro da corte real Saud al Qahtani.

Em Washington, a Casa Branca informou que os Estados Unidos estão "tristes" com a informação sobre a morte de Khashoggi, mas não citou qualquer ação contra os sauditas ligada ao caso.

A porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders disse simplesmente que Washington "acompanha de perto as investigações internacionais sobre este trágico incidente".

Khashoggi, que estava exilado nos Estados Unidos após uma onda de detenções em setembro de 2017 no reino saudita, era um severo crítico dos "excessos" do príncipe Mohamed.

A imprensa turca afirma que o jornalista foi torturado e assassinado de maneira selvagem dentro do consulado em Istambul, onde foi para resolver trâmites do seu casamento com a turca Hatice Cengiz.

* AFP