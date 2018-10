Ex-líder do Pink Floyd, Roger Waters criou tensão entre o público no show que fez na noite desta terça-feira (9), em São Paulo, ao exibir no telão a hashtag #EleNão, símbolo do movimento contra o candidato a presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PSL), e colocar o capitão como um dos representantes do fascismo. Em diversos momentos, os fãs que lotaram o Allianz Parque dividiram-se entre vaias, xingamentos e aplausos.

Durante o espetáculo, o telão que ocupa toda a extensão do palco exibiu imagens e frases em referências a governos autoritários. Em uma delas, estava escrita uma lista de países e líderes mundiais onde o "neofascismo está em ascensão". Entre eles, foi colocado o Brasil ao lado do nome de Bolsonaro, assim como de Estados Unidos e Trump, contra quem tradicionalmente faz protestos em seus shows.

apenas uma palinha do que foi o show do roger waters #elenao pic.twitter.com/lf2p5ORW4V — analu (@alugms) 10 de outubro de 2018

Conforme a Folha de S.Paulo, Roger Waters ficou constrangido quando os xingamentos começaram e ficou cerca de cinco minutos sem saber o que fazer. Em seguida, fez um discurso dizendo contra a ideia de um político que apoia um regime militar.

— Eu sou a favor dos direitos humanos — afirmou ele. — Prefiro estar num lugar em que o líder não acredita que a ditadura é uma coisa boa. Lembro das ditaduras da América do sul e não foi bonito.

As vaias e xingamentos redobraram. Tentando acalmar a situação, o vocalista afirmou saber que há uma eleição em andamento no país e que "não tem nada a ver com isso". Mas, disse ele, não poderia deixar de se posicionar.

O músico faz outro show em São Paulo já nesta quarta. Depois, passa por outras capitais brasileiras, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e, por fim, Porto Alegre. O show na capital gaúcha será no dia 30.

Na manhã desta quarta-feira (10), "Roger Water" era o assunto mais comentado no Twitter. A seguir, veja mais tuítes sobre o show:

Roger Waters tem um recado para você: pic.twitter.com/gtVxGG1UnY — José Norberto Flesch (@jnflesch) 10 de outubro de 2018

Super admiro o Roger Waters mas eu acho engraçado que quando saiu a podridão de corrupção a maioria dos artistas não se manifestaram.Devem saber muito do que tá acontecendo no Brasil,né?Seria bem legal colocar também no telão nome dos maiores ladrões do país.Dai seria mais justo. — Camila Lemos (@Camilamuser20) 10 de outubro de 2018

um moço do meu lado “nada a ver falar de política no show”.... MOÇO VC JA OUVIU ALGUMA MUSICA DO ROGER WATERS???????????? — karol queiroz (@mkarolqueiroz) 10 de outubro de 2018

E teve gente que foi no show e achou ruim essa mensagem? Um cara que vai num show de Roger Waters e acha ruim uma critica ao facismo é pq nunca entendeu nada do que ouvia mesmo. Achavam que The Wall era sobre carnaval? pic.twitter.com/oTlRJcJmh7 — Eduardo Penna (@ardopenna) 10 de outubro de 2018

Acordei dando risada com o que aconteceu no show do Roger Waters .... vcs acham mesmo que ele não ia se manifestar com essa bizarrice q esta acontecendo aqui? é melhor vocês ficarem em casa lendo fake news no WhatsApp . — Marcelo D2 (@Marcelodedois) 10 de outubro de 2018

