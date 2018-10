O Santander vai participar do mutirão do acordo da poupança referente aos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991). O mutirão ocorrerá a partir da próxima segunda-feira (22), até 17 de dezembro.

O Banco terá um posto de atendimento no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC Central), localizado na Rua Barra Funda, 930, zona oeste da capital paulista. Com a adesão ao acordo, o pagamento dos valores negociados ocorrerá em até 15 dias, a partir da data da sua homologação pelo Poder Judiciário. As pessoas devem apresentar documento original com foto (carteira de motorista, RG, carteira profissional ou passaporte). O advogado deve estar munido da carteira da OAB original, cópia de procuração com poderes para transigir, receber e dar quitação, comprovadamente juntada aos autos do processo judicial.