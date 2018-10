Santa Catarina já registrou 744 casos de não conformidade com a urna eletrônica no primeiro turno das eleições. As queixas partiram dos próprios eleitores em manifestações nas atas das seções, além de boletins de ocorrência e reclamações no Ministério Público e no Cartório Eleitoral — pode haver casos em que uma mesma pessoa tenha feito mais de um registro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral divulgou nesta quinta-feira, a maioria dos registros diz respeito à votação para presidente, como reclamação de demora na exibição da foto do candidato.

Duas seções concentraram mais queixas: uma delas em São José, com sete ocorrências, e outra em Florianópolis, com quatro registros. As demais seções do Estado ou não foram alvo de queixas ou tiveram no máximo duas reclamações por equipamento.

As duas urnas de São José e Florianópolis serão encaminhadas para uma auditoria pública nesta quinta, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A verificação terá a participação de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, peritos da Polícia Federal e representantes dos partidos políticos. O resultado da análise deve ser divulgado na segunda-feira.

Embora tenha submetido os equipamentos para avaliação, o presidente do TRE-SC, desembargador Ricardo Roesler, defende a credibilidade do sistema.

—Até o momento, as urnas apresentaram condições normais de funcionamento, com tempos de votação entre os cargos de forma padrão e sem nenhuma irregularidade — manifestou.

Para o TRE-SC, as reclamações podem ser resultado da confusão do eleitor na hora de votar. A análise do registro digital do voto apontou que 129.075 eleitores catarinenses anularam o segundo voto para senador porque digitaram o mesmo número computado para o candidato anterior. Outros 15.643 eleitores digitaram para presidente o número de um candidato ao governo do Estado, o que também acabou por anular o voto.