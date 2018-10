O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, afirmou nesta terça-feira que tem todo o apoio do presidente Donald Trump, que na segunda-feira afirmou em uma conversa telefônica que estava "100%" com ele.

"Trump disse: 'Estou 100% contigo'", declarou Mattis à imprensa no avião que o transportava para Cidade Ho Chi Minh, primeira etapa de uma viagem pela Ásia.

"Sou parte da equipe. Nunca falamos sobre minha saída", completou Mattis.

"Continuamos fazendo nosso trabalho", insistiu.

No domingo, durante uma entrevista a um canal de televisão, Trump disse que Mattis era "uma espécie de democrata" e que poderia sair de sua equipe de governo.

"Ele é uma espécie de democrata, se quer saber a verdade. Mas o general Mattis é um cara bom. Nos damos muito bem. Pode ir embora. Quero dizer, em algum momento, todos se vão", disse Trump no programa "60 Minutes" do canal CBS.

Os boatos de que os dias de Mattis como secretário de Defesa estão contados circulam desde que um livro do jornalista Bob Woodward sobre a caótica Casa Branca de Trump destacou que o general teria questionado o julgamento do presidente, ao comparar sua compreensão com a de um menino de 10 ou 11 anos.

