Um eleitor da Escola Municipal Estêvão de Castro, no jardim Aureny III, sul de Palmas (TO), tentou votar sem a documentação exigida, reagiu mal ao ser advertido e agrediu um mesário. Na agressão ele rasgou a roupa do mesário. A informação é do Comitê de Segurança Institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). A identidade do eleitor e do mesário não foram divulgadas.

Segundo o TRE-TO, o eleitor estava sem documento com foto e se recusou a mostrar, quando foi advertido. Nesse momento, ele partiu para cima do mesário de que conseguiu rasgar a roupa durante a agressão. O mesário e o eleitor estão na sede da Polícia Federal em Palmas.