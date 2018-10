O domingo nublado dá a cara de como será a semana que se inicia em Santa Catarina. A previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas durante a tarde e noite em praticamente todas as regiões. Somente no sul do Estado o dia deve ser de sol, com aumento de nuvens. Já as temperaturas ficarão amenas.

A previsão é do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC (Ciram). Conforme o órgão, para esta segunda-feira, o tempo estará encoberto do oeste ao sul, melhorando no decorrer do dia. Nas demais regiões, vai haver chuva no início do dia, mas a nebulosidade diminui gradativamente durante o período. As temperaturas estarão em ligeira elevação.

Já para terça-feira, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis, no Planalto Norte e no Litoral Norte, está prevista chuva na madrugada e na manhã, melhorando no decorrer do dia. Nas demais regiões, previsão de céu encoberto no início do dia, com presença de sol com algumas nuvens na maior parte do período. O dia será mais quente no Estado.

O Sol volta a aparecer com intensidade apenas na quarta-feira, com exceção do Oeste e Meio-Oeste. É prevista a presença de Sol, mas com aumento de nuvens e pancadas de chuva com raios a partir da tarde.