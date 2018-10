Os dois senadores eleitos por Santa Catarina no início deste mês revelaram em quem vão votar no segundo turno para governador e presidente. Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PR) foram os candidatos mais votados no Estado, com 18,77% e 18,07%, respectivamente. Eles ocuparão as cadeiras no Senado ao longo dos próximos oito anos.

A nível nacional, os partidos dos dois senadores não declararam apoio a nenhum dos dois candidatos que disputam a presidência. O Partido Progressista (PP) afirmou que manteria isenção e neutralidade, enquanto o Partido da República (PR) liberou os filiados para manifestarem apoio a quem quisessem. Em Santa Catarina, Amin e Jorginho declararam voto em Jair Bolsonaro (PSL), que disputa o segundo turno com Fernando Haddad (PT).

Já na disputa pelo governo do Estado, os dois senadores têm visão distintas. Esperidião Amin afirmou que votará em Gelson Merisio (PSD). Por outro lado, Jorginho Mello declarou neutralidade no segundo turno, sem revelar voto para Merisio ou para Comandante Moisés (PSL).

