A Serra catarinense amanheceu gelada neste sábado, 20, com o registro de geada em algumas cidades. Em Urupema, os termômetros chegaram a marcar 0º C, temperatura que não era registrada desde 8 de setembro. Em Urubici e São Joaquim, onde foi registrada geada no Vale do Caminho das Neves, os termômetros ficaram na casa dos 5º C.

De acordo com a Central NSC de Meteorologia, uma massa de ar frio sobre o oceano é responsável por interferir nas condições do tempo e das temperaturas neste fim de semana em todo o Estado.

Esse sistema fez as temperaturas da última madrugada diminuírem, sendo que na Serra, Meio Oeste e pontos do Planalto Norte os termômetros ficaram abaixo dos 10°C. Apesar desse frio, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do sábado, trazendo uma tarde bem agradável na maior parte do estado e o sol aparece em todas as regiões.

Foto: Mycchel Legnaghi / SJ Online

Domingo sem mudanças

No domingo, 21, a maior parte das cidades vão seguir com a mesma condição que o sábado. Isso porque a influência da temperatura e do tempo continuará sendo do ar frio sobre o mar. Pelo deslocamento do sistema, o vento passa para Nordeste. Direção que ainda traz umidade do mar para o Norte, Litoral e Vale do Itajaí. Portanto, regiões que voltam ter um dia de aberturas de sol entre momentos de chuvisco e/ou chuva fraca.

No Sul do Estado, esta nova direção do vento não leva tanta umidade. Por isso, a região tem um domingo de sol e apenas algumas nuvens. Nas outras regiões, seguiremos com tempo seco associado a sol entre nuvens.

