O diretor de Competitividade da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Mario Bernardini, disse nesta terça-feira, 30, acreditar que o setor deverá manter em 2019 a média de investimentos de R$ 3,5 bilhões dos últimos quatro anos.

Ele informou que este é uma informação de uma pesquisa feita pela Abimaq com seus associados no ano passado. "Uma nova pesquisa será feita em dezembro e divulgada em fevereiro", afirmou, ponderando que é possível o numero ser alterado, dependendo do que o presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe econômica forem sinalizando até o final do ano.

Ele lembrou que antes da crise a indústria de máquinas investia de R$ 8 bilhões a R$ 9 bilhões por ano. "Com o início da crise estes números foram diminuindo e hoje está na média de R$ 3,5 bilhões", disse.