O grupo siderúrgico United States Steel (US Steel) aumentará os salários de 14.000 funcionários em consequência da guerra comercial lançada por Donald Trump, cuja decisão de impor fortes tarifas às importações de aço elevou os preços.

O aumento salarial, que poderia ser 14% nos próximos quatro anos, segundo a imprensa americana, é o maior em pelo menos seis anos para os funcionários da empresa.

O princípio de acordo alcançado entre as partes na segunda-feira é um dos primeiros sinais de que as tarifas aduaneiras adicionais de 25% criadas por Trump em março podem representar um impulso para o setor no país.

Os salários dos funcionários da US Steel ficaram congelados desde o fim de um acordo salarial celebrado em 2012 por um período de três anos.

