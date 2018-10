O Serviço Nacional de Empregos (Sine) está com 1.605 vagas disponíveis em várias empresas por toda Santa Catarina. As oportunidades são em cargos para todos os níveis de escolaridade. Há também oportunidades para pessoas com deficiência.

Entre as cidades com mais vagas, destacam-se Blumenau, Caçador e Joinville. Na maior cidade do Vale do Itajaí são 196 vagas abertas, das quais 150 são para pessoas com deficiência. Já em Caçador, há outras 193 oportunidades, enquanto Joinville conta com 174 postos de trabalho abertos.

Entre os cargos disponíveis há vagas de engenheiro civil; mecânico de automóvel; impressor; atendente de lojas; contador; diretor de recursos humanos; governanta, entre outros.

Para saber quais vagas estão abertas em cada cidade, é preciso ir até um posto do Sine, nas várias cidades catarinenses, e realizar um cadastro. O serviço encaminha os profissionais até as empresas, que ficam responsáveis por selecionar quem vai ocupar as vagas abertas. Os endereços estão disponíveis no site da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Veja abaixo a lista das vagas em cada cidade

Araranguá — 15 vagas, sendo 3 PcD

Balneário Camboriú — 156 vagas, sendo 3 PcD

Blumenau — 196 vagas, sendo 150 PcD

Caçador — 193 vagas, sendo 3 PcD

Chapecó — 85 vagas, sendo 2 PcD

Concórdia — 157 vagas, sendo 1 PcD

Criciúma — 60 vagas, sendo 11 PcD

Florianópolis — 107 vagas, sendo 50 PcD

Itajaí — 36 vagas, sendo 7 PcD

Ituporanga — 6 vagas

Joaçaba — 54 vagas, sendo 1 PcD

Joinville — 174 vagas, sendo 73 PcD

Lages — 21 vagas, sendo 1 PcD

Laguna — 7 vagas

Mafra — 21 vagas

Rio do Sul — 26 vagas

São José — 11 vagas, sendo 10 PcD

São Miguel do Oeste — 98 vagas

Timbó — 20 vagas

Tubarão — 163 vagas, sendo 4 PcD.

