De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral (IDEA Internacional), sediado em Estocolmo (Suécia), 35 países já utilizam sistemas eletrônicos para captação e apuração de votos. O Brasil possui uma tecnologia desenvolvida e aperfeiçoada pela Justiça Eleitoral há mais de 20 anos.

A lista inclui nações como Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos - país que adota sistemas eletrônicos em alguns estados. Na América Latina, México e Peru também fazem uso do sistema. Na Ásia, além de Japão e Coreia do Sul, há o exemplo da Índia - maior democracia do mundo em número de eleitores (mais de 800 milhões), o país utiliza urnas eletrônicas semelhantes às brasileiras, mas adaptadas à realidade eleitoral local.

O Brasil é, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um dos poucos países que conseguiram expandir a votação eletrônica à quase totalidade dos eleitores. Implantado em 1996, o sistema tornou-se referência internacional, atraindo o interesse de diversas nações que buscam conhecer e utilizar a experiência brasileira.

As urnas desenvolvidas pelo TSE já serviram para pleitos de vários países, entre eles, República Dominicana, Costa Rica, Equador, Argentina, Guiné-Bissau, Haiti e México. O Paraguai também empregou as urnas eletrônicas brasileiras em suas eleições de 2001, 2003, 2004 e 2006.

Atualmente, a Justiça Eleitoral tem estabelecido acordos de intercâmbio de conhecimento. A intenção não é ceder equipamento ou transferir softwares, mas compartilhar experiências.

O interesse internacional em relação ao sistema eletrônico de votação brasileiro e a presença de comitivas de vários países é recorrente no TSE. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, mais de 30 nações enviaram autoridades para acompanhar o pleito e conhecer o sistema brasileiro, entre as quais Angola, Bolívia, Botsuana, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, França, Guiné, Guiné-Bissau, Jamaica, México, Panamá, Peru, República Dominicana e Rússia.

No final de setembro deste ano, o TSE recebeu a visita de parlamentares da República da Indonésia, país que manifestou a intenção de adotar o sistema de voto eletrônico em 2024.

