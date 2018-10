O corpo de um menino que estava desaparecido desde 9 de outubro nas inundações em Mallorca foi encontrado nesta quarta-feira (17), elevando a 13 o número de mortos na catástrofe, informou o governo.

O chefe de governo, Pedro Sánchez, anunciou em sua conta no Twitter que foi "localizado o corpo sem vida do pequeno" em Sant Llorenç des Cardassar, a localidade mais afetada pelas inundações nesta ilha do arquipélago das Baleares.

Entre os mortos estão, ainda, três alemães, dois britânicos e uma holandesa.

A descoberta do cadáver ocorreu horas antes de uma missa em memória das vítimas, celebrada na tarde desta quarta-feira na cidade vizinha de Manacor. Participaram da cerimônia o rei Felipe VI e a rainha Letizia, que já tinham visitado a região afetada na sexta-feira.

Vestidos de preto, eles saudaram os familiares das vítimas na igreja de Manacor.

"Choramos. Sentimos a dor das famílias que perderam tudo", declarou durante a cerimônia o bispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Os moradores de Sant Llorenç foram tomados pela surpresa com uma enxurrada provocada por chuvas torrenciais e tiveram pouco tempo para buscar um lugar seguro.

Segundo a delegação do governo central nas Baleares, o corpo do menino foi encontrado perto do local onde sua mãe foi encontrada morta.

A mulher dirigia um carro com os dois filhos quando foi surpreendida pelas águas. A filha de sete anos, resgatada por um alemão, sobreviveu.

Estas cheias em Mallorca foram seguidas de outras muito sérias na França, que na madrugada de domingo para segunda deixaram 14 mortos e um desaparecido no departamento (estado) de Aude, no sul do país.

As autoridades espanholas emitiram um novo alerta meteorológico para quinta e sexta-feiras nas Baleares e em várias regiões do leste do país.

* AFP